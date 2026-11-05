В Актау у должников алиментов изъяли квартиры и автомобили

Закон и Порядок

Всего с должников взыскано около 135 млн теңге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе прокуратуры Актау в этом году в пользу получателей алиментов взыскано 134,8 млн теңге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Из них у должников по алиментам изъято 2 квартиры, 1 земельный участок и 3 автомобиля, которые переданы взыскателям в счет задолженности.

Например, постановлением частного судебного исполнителя об определении задолженности за должником определена сумма в размере 37,8 млн теңге. В ходе проверки установлено, что за ним зарегистрирован автомобиль марки Toyota Land Cruiser. Частным судебным исполнителем указанный автомобиль оценен на 25,5 млн теңге и передан взыскателю в счет погашения долга. В другом случае, в счет погашения долга в пользу взыскателя передана доля квартиры на сумму 13,4 млн теңге.

Кроме того, за сокрытие доходов и уклонение от исполнения родительских обязанностей 46 должников привлечены к административной ответственности, в отношении 11 должников зарегистрированы уголовные дела.

Прокуратура предупреждает об ответственности за уклонение от уплаты алиментов и призывает граждан соблюдать требования закона.

#Актау #алименты #должники

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