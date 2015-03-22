В Актау волонтеры расчистили берег Каспия, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Tumba.kz.
Акцию по очистке береговой линии напротив 1-го микрорайона провели более 50 активистов "Жас Отан", "Жасыл Ел" и других молодежных организаций.
Только за один час работы молодые люди собрали около 20 мешков мусора. Помимо пакетов и картона, больше всего в песке было разбросано осколков стекла.
"Мы хотим сделать доброе дело для жителей Актау, для нашего Каспийского моря, накануне такого замечательного праздника, как Наурыз! Пользуясь случаем, передаю привет всем казахстанцам, поздравляю с праздником и призываю бережно относиться к тому, что нам дала природа, чтобы наши дети и внуки тоже могли насладиться красотой Мангистау и Каспия", – сказала участница акции Асылхан Кобегенова.
Уборка завершилась проведением эстафет и спортивных состязаний на берегу моря.