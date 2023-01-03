В Актау врачи приняли уникальные роды

У пары инвалидов-колясочников в Актау родился здоровый мальчик.
В канун Нового года, 28 декабря 2022 года в перинатальном центре Актау на свет появился мальчик. Его родители – чета инвалидов-колясочников Руслан и Жазира Гайбатовы, передает Кazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.
У Жазиры Гайбатовой те же проблемы со здоровьем, что и у ее мужа – травма позвоночника. Но она решила пойти наперекор судьбе и вопреки всем предостережениям врачей.
Первенец по имени Муслим появился в канун Нового года. Весил он 3 килограмма.
Поздравить новоиспеченных родителей приехал глава Мангистауской области Нурлан Ногаев и его заместитель Нурдаулет Килыбай.
Счастливый отец ребенка, рассказал, что волнение во время беременности его супруги резко сменилось на счастье и радость в канун Нового года.
"Мы были очень рады, когда узнали о беременности. Конечно же, во время периода волновались с супругой сильно. Но она у меня сильная женщина", - сказал Руслан.
Отдельно супруги отметили врачей, принимавших уникальные роды.
"Огромная благодарность медицинским работникам, кто помогал нам, кто был причастен к родам. Хотелось бы отметить и Нурдаулета Килыбая. Дело в том, что мы знакомы давно в 2020 году он помогал мне сватать будущую жену", - поделился Руслан.