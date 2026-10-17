В Актау загорелись кондиционеры цветочного павильона

Пожар произошел в пристроенном к торговому центру цветочном павильоне

Фото: скриншот из видео

В Актау пожарные ликвидировали возгорание двух кондиционеров в цветочном павильоне, пристроенном к торговому центру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в 9-м микрорайоне города. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

«Возгорание двух кондиционеров цветочного павильона ликвидировано на площади 5 кв. м. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС Казахстана.

В ведомстве напомнили о необходимости регулярно проверять состояние кондиционеров и электропроводки, не допускать перегрузки электросети и своевременно очищать оборудование от пыли.

При появлении запаха гари или дыма кондиционер необходимо сразу отключить от электросети. Пользоваться неисправными устройствами запрещено.