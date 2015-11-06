​В активе – высокие технологии

В нынешнем году АО ­«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», являющееся в настоящее время одной из крупнейших энергетических компаний Казахстана, отмечает свой 50-летний юбилей. В состав энергосистемы входят павлодарские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Экибастузская ТЭЦ, предприятия тепловых сетей городов Павлодара и Экибастуза, АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» и ТОО «Павлодарэнерго­сбыт». Протяженность линий электропередачи АО составляет более 15 934 км, тепловых сетей – свыше 756 км. Суммарная установленная электрическая мощность электростанций с января 2015 года достигла 647 мегаватт, по тепловой энергии – 2 212 гигакалорий в час. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» обеспечивает электроснабжение территории Павлодарской области общей площадью 124,8 тыс. кв. км с населением 748,9 тыс. человек и входит в интегрированный энергетический холдинг АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», также являющийся крупнейшей частной электроэнергетической компанией в Казахстане.

Чтобы управлять этой «империей», в рамках инвестиционной программы по модернизации, реализуемой во всей группе компаний АО «ЦАЭК», на предприятиях «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» внедряются инновационные ИТ-проекты. В текущем году, к примеру, здесь завершено объединение всех дочерних компаний в единую информационную сеть посредством волоконно-оптических линий связи. Данные технологии улучшат работу подразделений предприятия за счет внедрения современного программного обеспечения, использования унифицированного сетевого оборудования, что повысит качество оказываемых услуг для населения.

И вот – очередные новации. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею АО, в нем ввели в строй новый Центральный диспетчерский пункт управления энергосистемой Павлодарской области, предупреждающий аварийные ситуации на ранних стадиях. Также на базе павлодарской энергокомпании открыт современный дата-центр крупнейшей частной электроэнергетической компании Казахстана – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» ( АО «ЦАЭК»).

Новый Центральный диспетчерский пункт управления энергосистемой Павлодарской области (ЦДУ) позволяет в реальном времени отслеживать работу всех энергогенерирующих источников региона, отображает перетоки электрической мощности на линиях электропередачи, работу всех подстанций в реальном времени.

– Введенный сегодня в работу ЦДУ значительно повышает надежность работы всей энергосистемы, поскольку позволяет на ранних стадиях предупреждать возможные аварийные ситуации, – пояснил генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов. – В случаях, когда аварийное отключение все же произошло, до минимума сократится время на поиск причин и устранение нарушений в системе электроснабжения Павлодарской области.

Еще один высокотехнологичный проект, открытый в Павлодаре, – новый Центр обработки данных (ЦОД). Данный дата-центр обеспечит бесперебойную работу всех современных информационных систем на предприятиях, входящих в Группу АО «ЦАЭК», в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, а также в городах Астане и Алматы. Надежность работы достигнута за счет внедрения современных технологий: облачных хранилищ данных и виртуальных серверов. На серверах ЦОД установлено программное обеспечение Ellipse, являющееся EAM-решением (EnterpiseAssetManagement). Эта информационная система призвана управлять основными фондами предприятия – начиная от процессов планирования закупок вплоть до автоматизированного планирования процессов технического обслуживания и ремонтов всех производственных активов группы. Автоматизированная система Ellipse с такой функциональностью и в таком масштабе внедрена в Казахстане впервые.

Введенные в строй мощности ЦОД с системой резервного питания рассчитаны на 12–15 лет без модернизации объекта. Также ЦОД консолидирует управление автоматизированными системами АСКУЭ, АСУТП энергопроизводящих и энергопередающих предприятий, биллинговыми системами энергосбытовых компаний. В том числе прикладными программами бухгалтерского учета и управления персоналом в компаниях АО «ЦАЭК». Так, уже в ноябре текущего года запланирован перенос онлайн-сервисов, таких как единый платежный документ ТОО «Астанаэнергосбыт» по коммунальным услугам столицы.