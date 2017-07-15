В Актобе 170 радикалов вернули в традиционную религию

170 приверженцев деструктивных течений в Актобе приняли традиционную религиозную идеологию. Об этом рассказал министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой город".
"По западному Казахстану сегодня работают всего два консультативно-реабилитационных центра – в Атырау – "Шапагат" и в Актобе – "Ансар". Но подробнее хотелось бы остановиться на эффективной работе актюбинского центра, сотрудники которого помогли вернуться к традиционной религии 170 обратившихся. Это, безусловно, хорошая новость для всего Казахстана в целом", – отметил министр.
Напомним, что министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев посетил Атыраускую область с рабочим визитом, в ходе которого для местных представителей духовенства и госорганов прошел семинар.
Спикер определил основные направления работы участников семинара на будущее – возвращение казахстанских студентов, находящихся на обучении в религиозных учебных заведениях за рубежом, а также искоренение радикальных взглядов в обществе, в частности в общеобразовательных учреждениях региона.
"По западному Казахстану сегодня работают всего два консультативно-реабилитационных центра – в Атырау – "Шапагат" и в Актобе – "Ансар". Но подробнее хотелось бы остановиться на эффективной работе актюбинского центра, сотрудники которого помогли вернуться к традиционной религии 170 обратившихся. Это, безусловно, хорошая новость для всего Казахстана в целом", – отметил министр.
Напомним, что министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев посетил Атыраускую область с рабочим визитом, в ходе которого для местных представителей духовенства и госорганов прошел семинар.
Спикер определил основные направления работы участников семинара на будущее – возвращение казахстанских студентов, находящихся на обучении в религиозных учебных заведениях за рубежом, а также искоренение радикальных взглядов в обществе, в частности в общеобразовательных учреждениях региона.