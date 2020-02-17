В Актобе начато расследование по факту создания еще одной финансовой пирамиды

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Досудебное расследование по факту создания еще одной финансовой пирамиды начато в Актобе, сообщает Inform.kz
.
По информации департамента полиции города, в финансовых махинациях подозревается компания "Golden city". В полицию обратилось около 20 пострадавших.
"В отношении компании "Golden city" начато досудебное расследование по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". К нам обратилось около 20 пострадавших актюбинцев. Остальным пострадавшим также надо обратиться в полицию, в Саздинский отдел", - отметил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
Как известно, ранее в Актобе были арестованы двое руководителей компании "Голд"
, также обвиненные в создании финансовой пирамиды. Среди пострадавших – более 10 тысяч человек.