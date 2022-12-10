В Актобе найден водитель, сбивший ребенка. (Видео)

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Актюбинские полицейские нашли водителя, который сбил 13-летнего подростка и оставил место происшествия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz.

Авария случилась 25 ноября по проспекту Мира.

Водитель внедорожника совершил наезд на 13-летнего ребенка. После ДТП водитель, не оказав помощь ребенку, уехал с места происшествия.

Поиски затруднялись в связи с тем, что внедорожник был в грязи и номер автомашины установить не представлялось возможным.

Но в результате проведенных работ 9 декабря установлен 31-летний водитель автомашины.

В отношении него начато административное производство по статьям 610 и 611 части 2 КоАП РК. Автомашина водворена на спецстоянку.