В Актобе обнаружены останки воинов сарматского периода с полным вооружением

В ходе исследования на погребально-ритуальном комплексе VI–V вв. до н. э. "Төртоба", расположенном на территории Кобдинского района Актюбинской области, были обнаружены нетронутые могилы воинов сарматского периода, передает Kazpravda.kz
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"Исследовательские работы на погребально-ритуальном комплексе "Төртоба", построенном в честь представителя местной сарматской знати, проводятся с 2011 года. В ходе пятилетнего комплексного исследования вокруг памятника были обнаружены 7 мест захоронения и 2 объекта, предназначенные для совершения ритуальных обрядов, относящиеся к разным историческим периодам. В ходе проведения раскопок для определения периода сооружения этого крупного архитектурного памятника – могильника, представляющего собой земляную насыпь диаметром 50 метров, высотой 4,7 метра, в этом году были обнаружены нетронутые могилы двух воинов", – рассказал руководитель экспедиции кандидат исторических наук Акан Онгарулы.
Погребально-ритуальный комплекс "Төртоба". Процесс исследования.
Эти могилы были возведены после нескольких сотен лет после сооружения основного памятника. Оба воина похоронены при полном вооружении, при них обнаружены луки и полные стрел колчаны (сохранились лишь следы от луков), из колящего оружия – копья с железными наконечниками, из режущего оружия – сабли и кинжалы. А в могиле третьего воина, обнаруженного на краю ямы основного захоронения, по центру насыпи, найден колчан с 184 бронзовыми наконечниками стрел...
Место захоронения рядового воина с кинжалом на поясе и с луком.
Колчан с серебряной петлей и со стрелами с бронзовыми наконечниками.
Место захоронения воина, лежащего на войлочной подстилке, возле которого обнаружены еда, посуда и оружия.
На деревянном блюде с левой стороны воина обнаружены конские ребра.