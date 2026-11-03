В Актобе обсудили приоритеты Послания Президента

В Актюбинском региональном университете имени К. Жубанова состоялась встреча, посвящённая разъяснению Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

В мероприятии приняли участие депутат Курултая Лаура Карабасова, член Халық Кеңесі Сагынгазы Курманалин, вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан, профессорско-преподавательский состав и студенты университета.

Депутат Курултая Лаура Карабасова акцентировала внимание на развитии образования и науки, повышении качества обучения и формировании интеллектуального потенциала молодого поколения. Также были затронуты вопросы гражданской ответственности, участия молодёжи в общественной жизни, развития инфраструктуры, привлечения инвестиций, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

— Технологическое развитие страны напрямую зависит от квалифицированных учёных и качественных научных исследований. Поэтому важно удерживать молодых специалистов в науке, обеспечивать стабильность научных коллективов и совершенствовать механизмы финансирования. В этой связи мной был направлен депутатский запрос о продлении сроков грантового финансирования фундаментальных исследований с трёх до пяти лет. Это позволит системно проводить долгосрочные исследования. Кроме того, необходимо чётко закрепить сроки проведения грантовых конкурсов и обеспечить стабильность финансирования. Развитие науки — это общая ответственность государства, уполномоченных органов, университетов и научного сообщества. Наша задача — создать стабильные условия для учёных и направить потенциал отечественной науки на технологическое и экономическое развитие страны, — отметила Лаура Карабасова.

Вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан подчеркнул стратегическую роль энергетической отрасли в экономике страны. Он рассказал об обеспечении энергетической безопасности, развитии новых источников энергии и модернизации действующих объектов.

— В Послании Главы государства обозначены задачи по модернизации экономики, повышению качества образования, развитию цифровых технологий и искусственного интеллекта. Особенно для реализации новых проектов в энергетической отрасли необходимы квалифицированные инженеры и специалисты, владеющие современными технологиями, — отметил он.

Член Народного Совета Казахстана Сагынгазы Курманалин подчеркнул важность получения молодёжью качественного образования и призвал студентов быть образованными, активными и вносить вклад в развитие страны. Также он остановился на актуальных вопросах сельского хозяйства и образования, отметив значимость молодёжных инициатив в этих сферах.

В завершение встречи участники обменялись мнениями о роли образованной и активной молодёжи в реализации задач, обозначенных в Послании Президента.