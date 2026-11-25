В областной научной универсальной библиотеке имени С. Баишева состоялось экспертное заседание на тему «Местная представительная власть в условиях конституционных реформ: новые задачи и перспективы развития».

Основной целью встречи стало обсуждение роли местных представительных органов в условиях политической модернизации страны, анализ новых задач и перспектив развития маслихатов, а также обмен экспертными мнениями по вопросам повышения эффективности системы местного управления.

Открывая заседание, модератор встречи, проректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, доктор исторических наук Рахым Бекназаров подчеркнул значимость конституционных преобразований для дальнейшего развития системы государственного управления.

«Конституционные реформы – важный этап модернизации общественно-политической системы и государственного управления страны. В этом процессе особое значение приобретают повышение роли и ответственности институтов местной представительной власти, совершенствование эффективности их деятельности и укрепление взаимодействия между населением и властью.

Одним из важных этапов политической модернизации станут предстоящие выборы депутатов маслихатов. Впервые за последние 23 года выборы в местные представительные органы будут проводиться отдельно от парламентских, как самостоятельная политическая кампания. Это позволит уделить больше внимания вопросам местного значения и расширить возможности жителей участвовать в принятии решений, касающихся развития своих регионов.

Уверены, что профессиональные мнения и предложения экспертов, участвующих сегодня во встрече, позволят всесторонне раскрыть тему обсуждения», – отметил Рахым Бекназаров.

В заседании приняли участие члены Қазақстан Халық Кеңесі, политологи, юристы, представители высших учебных заведений, неправительственных организаций и институтов гражданского общества.

В центре обсуждения были вопросы влияния конституционных реформ на систему местного государственного управления, укрепления полномочий маслихатов, защиты интересов регионов и совершенствования взаимодействия между населением и властью.

В ходе экспертного заседания выступили член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель областного общественного совета Сағынғазы Құрманалин; политолог, профессор, преподаватель университета имени Х. Досмухамедова Сайпулла Сапанов; заведующая кафедрой правоведения Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, PhD Айнұр Нурутдинова; доцент Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова, доктор философских наук Айнур Жангалиева; президент ОЮЛ «Ассоциация НПО Актюбинской области» Арман Елдесов.

Кроме того, эксперты обсудили значение маслихатов как выборного института представительства региональных интересов в условиях однопалатного Курултая. В числе других тем – усиление контроля за эффективным использованием средств местных бюджетов и повышение подотчётности государственных органов перед населением.

Участники также обменялись мнениями о реализации принципа «Слышащее государство» на местном уровне, повышении общественно-политической активности граждан и расширении возможностей участия молодёжи в работе представительных органов.

Активное участие в обсуждении также приняли ректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова Гулзат Кобенова, поэт, член Союза писателей Казахстана Бижан Калмаганбетов, директор ТОО «Ақтөбе Медиа», председатель Актюбинского областного филиала Союза журналистов Казахстана Раукен Отыншин и председатель Актюбинского городского филиала республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» Ахат Мырзалин. Они поделились своими мнениями о роли местной представительной власти в условиях конституционных реформ, затронули вопросы защиты интересов регионов и взаимодействия власти с обществом, а также высказали предложения по дальнейшему развитию местного управления.