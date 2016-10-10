В Актобе открыли скейт-парк

Фото из соцсетей
В Актобе в Центральном парке культуры и отдыха имени Первого Президента открылся скейт-парк, передает Kazpravda.kz
Теперь для любителей экстрима на специально обустроенной площадке есть где набираться мастерства и совершенствовать свои навыки с минимальным риском, выполняя трюки на самокатах, скейтбордах и спортивных велосипедах. Площадка оборудована по международному стандарту.
В день открытия скейт-парк собрал несколько десятков любителей велосипедного экстрима. В их числе и 16-летний Никита Майер. Он учится в колледже сервиса на 2-м курсе, а увлекается этим видом спорта уже полтора года. По словам парня, по городу у него сегодня около 60 единомышленников.
Отметим, что открытие скейт-парка прошло в рамках Фестиваля сельских округов Актобе "Ауыл – еліміздің алтын қазынасы".