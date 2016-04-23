​В Актобе открыто консульство Венгрии

В состав этого представительства вошли наряду с Актюбинской также Алматинская и Карагандинская области. Интересы дружественной страны будет представлять консул, известный в Казах­стане бизнесмен Жанболат Сарсенов. Стоит отметить, что Венгрия – вторая европейская страна, которая открыла свое почетное посольство в Актобе. В феврале текущего года с такой же инициативой в область приезжали чешские коллеги. В ближайшей перспективе планируется открытие представительств от Южной Кореи и Турции. Это, безусловно, придаст новый импульс для взаимовыгодного сотрудничества и скорейшей реализации совместных проектов между этими странами.

Как отметил в ходе встречи аким области Бердыбек Сапарбаев, торгово-экономические связи пока оставляют желать лучшего: товарооборот Актюбинской области с Венгерской Республикой составляет около 10 млн долларов. Но с учетом тех проектов, которые планируется реализовать, вполне возможно, что уже в ближайшее время торговый баланс вырастет в несколько раз. И особую роль в этом должно сыграть консульство.

Одной из главных задач, стоящих перед местной исполнительной властью, является привлечение иностранного капитала. Для потенциальных инвесторов созданы все условия. Регион в этом контексте имеет выгодное географическое расположение и обладает богатой сырьевой базой. В рейтинге инвестиционной привлекательности область уступает лишь Астане.

Для удобства инвес­торов в Актобе создана индустриальная зона, где есть вся необходимая инфраструктура. В скором времени там заработает несколько мини-заводов. Функционирует и Центр обслуживания инвесторов. Его сотрудники призваны помогать представителям зарубежного капитала от начального этапа до полной реализации инвестиционного проекта. На сегодня регион сотрудничает с более чем 100 странами мира.

В ходе встречи отмечалась заинтересованность в сотрудничестве по строительству теплиц, консервированию овощей, очистке питьевой воды, переработке молочной продукции и пшеницы. Как подчеркнул Андраш Барани, актюбинский регион представляет большой интерес для Венгрии. И одним из первых шагов в реализации программы взаимовыгодного сотрудничества является создание Казахстаном и Венгрией совместного фонда прямых инвестиций в сельское хозяйство РК. Фонд создан на паритетной основе: 20 млн долларов в него вложил национальный холдинг «КазАгро» и столько же внес «Эксимбанк» ­Венгрии.