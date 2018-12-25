В Актобе при пожаре в квартире погибли двое детей

Происшествия
Сегодня, 25 декабря, в Актобе на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном жилом доме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
"На четвертом этаже произошло возгорание кухонного помещения на площади 36 кв.м. Пожар локализован в 17:00 и ликвидирован в 17:14. Спасателями лестничным маршом было эвакуировано 125 человек. На месте происшествия обнаружены тела детей 2012 и 2015 годов рождения", - проинформировали в КЧС.
На место пожара были привлечены 21 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.
Также сегодня произошел пожар в детском саде "Акку" в селе Темерлан Ордабасинского района Туркестанской области. В кабинете заведующего на втором этаже загорелась мебель на площади 8 кв.м. До прибытия пожарных подразделений персонал садика эвакуировал 168 детей.
"Пожар был локализован в 13:00 и ликвидирован в 13:25. Жертв и пострадавших нет. На место происшествия было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области", - сообщили в пресс-службе.
"На четвертом этаже произошло возгорание кухонного помещения на площади 36 кв.м. Пожар локализован в 17:00 и ликвидирован в 17:14. Спасателями лестничным маршом было эвакуировано 125 человек. На месте происшествия обнаружены тела детей 2012 и 2015 годов рождения", - проинформировали в КЧС.
На место пожара были привлечены 21 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.
Также сегодня произошел пожар в детском саде "Акку" в селе Темерлан Ордабасинского района Туркестанской области. В кабинете заведующего на втором этаже загорелась мебель на площади 8 кв.м. До прибытия пожарных подразделений персонал садика эвакуировал 168 детей.
"Пожар был локализован в 13:00 и ликвидирован в 13:25. Жертв и пострадавших нет. На место происшествия было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области", - сообщили в пресс-службе.