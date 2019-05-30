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В Актобе прошел военно-патриотический сбор для студентов "Жігер – 2019"

Около сотни актюбинских студентов городских и областных колледжей собрал на аэродроме «Хлебодаровка» Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова военно-патриотический сбор «Жігер-2019», сообщает пресс-служба Военного института СВО.

Это традиционное мероприятие третий год подряд объединяет юношей от 16 до 20 лет. Все они воспитанники военно-патриотических клубов, победители городских и областных соревнований по военно-прикладным видам спорта. Основной целью мероприятия является патриотическое воспитание допризывной молодежи, привитие юношам чувства казахстанского патриотизма, обучение первичным навыкам военного дела.

Лагерный сбор «Жігер -2019» организован Военным институтом Сил воздушной обороны совместно с управлением молодежной политики и актюбинским областным ресурсным центром.

По словам заместителя начальника Военного института Сил воздушной обороны по воспитательной и идеологической работе подполковника Серика Сарабузова, за эти три дня участники сборов получают максимум теоретической информации, приобретают навыки обращения с оружием, живут в условиях, максимально приближенных к солдатскому быту. Непосредственно с ребятами занимаются сержанты-инструкторы. На всех этапах сборов, начиная от строевой подготовки, заканчивая военизированной эстафетой, они осуществляют сопровождение команд.

На три дня от подъема до отбоя руководителем администрации сборов подполковником Нурланом Сактагановым расписана насыщенная программа, включающая утреннюю зарядку, показательные выступления команд, сборку и разборку оружия, физические упражнения, товарищеские матчи по футболу, волейболу, и другим командным играм, надевание средств индивидуальной защиты и военизированный кросс.

Участник одной из лидирующих команд - «Жас сарбаз шекара» - студент Жайсанского многопрофильного колледжа Владимир Сохарев учится по специальности «кондитер». Любит печь торты, кексы и пирожные. Помимо этого, два года он занимается в военно-патриотическом клубе под руководством преподавателя-организатора по начальной военной подготовке старшего сержанта запаса Рустама Мерзина.

"Все задания проходят в форме соревнований. Мне очень нравится на этом сборе. Такое ощущение, что на три дня попал в армию. Мы готовились к соревнованиям и приложим все силы, чтоб занять первое место. Я здесь потому, что вскоре пойду в армию, и хочу уже сейчас примерить на себя солдатские будни. Думаю, что после срочной службы останусь по контракту", - рассказывает Владимир.

Организаторы лагерного сбора признаются, что с каждым годом команды-участники все лучше и лучше подготовлены к соревнованиям. Если раньше между ними был большой разрыв по баллам, то сейчас он минимальный.

Первое место завоевала команда Жайсанского многопрофильного колледжа. С небольшим отрывом на втором месте - команда из Актюбинского колледжа связи и электротехники, и на третьем месте пьедестала - команда Уилского аграрного колледжа. Все победители были награждены кубками и грамотами, остальные участники - благодарственными письмами.

Стоит отметить, что «Год Молодежи», объявленный Президентом Республики Казахстан, открыл огромные перспективы перед военно-патриотическим движением. Во многих школах города Актобе и Актюбинской области открыты специализированные классы «Жас Сарбаз», и со следующего года в лагерном сборе «Жiгер» помимо студентов будут принимать участие и старшеклассники.

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