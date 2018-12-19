В Актобе школьник выпал из автобуса

В Актобе подросток выпал из автобуса и сломал руку, сообщает Diapazon.kz
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Как стало известно, автобус марки "ПАЗ" 16-го маршрута ехал по проспекту Победы. После остановки он поехал с открытой дверью. Из салона через открытую дверь выпал 14-летний школьник. После падения он сел в следующий автобус, доехал до школы и только там пожаловался классному руководителю на боль в левой руке. Из школы мать отвезла подростка в больницу, там сделали рентген и установили, что у пострадавшего закрытый перелом левой лучевой кости.
Водитель автобуса в суде объяснял, что не видел, чтобы кто-то из пассажиров выпал из салона. Ему сообщил об этом вечером механик. Предположил, что его могли оговорить, чтобы потребовать компенсацию.
Сам потерпевший объяснял, что был с младшим братом. Он заскочил в автобус и попросил водителя подождать братика. Тот резко тронулся с места, из-за чего он не удержался и выпал из салона. Его слова подтвердила жилец дома рядом с остановкой, где все случилось. Женщина рассказала, что на ее глазах из салона выпал мальчик, а автобус продолжил путь. Она и дочь запомнили госномер автобуса.
31-летнего водителя автобуса за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью пассажира, суд приговорил к 150 часам общественных работ и лишил водительских прав на 2 года.