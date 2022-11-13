В Актобе спасли щенка, упавшего в глубокий колодец

Актюбинские спасатели вытащили из колодца щенка, передает Kazpravda.kz.

13 ноября на пульт ДЧС области поступило сообщение о том, что щенок упал в колодец.

Инцидент произошел в жилом микрорайоне Жанаконыс. Прибывшие на место сотрудники оперативно-спасательного отряда обнаружили щенка на глубине 1,5-2 метров.

Началась операция по спасению. Спуститься в колодец сотрудникам ДЧС не было возможности. Скважина была очень узкой.

Вытащить щенка удалось с помощью подручных средств - веревки и палки.