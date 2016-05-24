В Актобе среди должников по алиментам оказались 17 женщин

В Актобе среди должников по алиментам оказались 17 женщин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

"Почти 3 тысячи актюбинцев не платят своим детям алименты, причем 17 из них – женщины. Такие данные озвучили частные судебные исполнители во время встречи с журналистами. По словам специалистов, общая сумма долга по алиментам составляет 40 миллионов тенге", – передает телеканал.

В данное время принимаются различные меры по взысканию денег на содержание детей, вплоть до запрета на выезд из страны и административного взыскания в виде ареста. "По данным региональной палаты частных судебных исполнителей Актюбинской области, 232 должника не могут покинуть страну, а еще 8 человек арестованы", – говорится в информации.

Но больше всего специалистов беспокоит растущее число женщин – должниц по алиментам.  

"Когда матери не платят за содержание своих детей, я считаю, это – ужасно. Лично ко мне обратились двое мужчин, действительно был крик души, я подписала сама эти производства судебному исполнителю, они находятся на контроле. В обоих случаях матери троих и двоих детей, во втором случае, просто бросили их и уехали в другую область", – отметила председатель региональной комиссии частных судебных исполнителей Актюбинской области Жанна Умарова.

