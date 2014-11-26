В Актобе стартовал автопробег в поддержку Послания Главы государства

Послание Президента
Жубаныш БАЙГУРИНОВ
Инициатива проведения акции принадлежит ОО "Союз ветеранов – участников военных действий на таджикско-афганской границе", а также молодежному объединению "Военно-патриотический клуб "Қайсар" Мангистауской региональной лиги", посвятившим мероприятие 70-летию Победы и Дню Первого Президента РК, Kazpravda.kz.

Автокараван пройдет по маршруту: Орал – Махамбет – Атырау – Ганюшкино – Кульсары – Бейнеу – Жетыбай – Шетпе – Жанаозен – Актау. В пути будут проведены встречи с жителями населенных пунктов четырех областей западного региона страны – ветеранами войны, военнослужащими, представителями общественных, молодежных объединений – с целью разъяснения Послания Главы государства.

Программой предусмотрено проведение заседаний "круглых столов", семинаров со школьниками и студентами на тему военно-патриотического воспитания и важности сохранения главных духовных ценностей – единства и межнационального согласия.

В составе автокаравана несколько автомашин с флагом страны и знаменем объединения ветеранской организации. В ходе поездки инициаторами проекта будут собраны интересные материалы, сняты видеоролики, подготовлены передачи для телеэфира.

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