В Актобе стартовал автопробег в поддержку Послания Главы государства Послание Президента Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Инициатива проведения акции принадлежит ОО "Союз ветеранов – участников военных действий на таджикско-афганской границе", а также молодежному объединению "Военно-патриотический клуб "Қайсар" Мангистауской региональной лиги", посвятившим мероприятие 70-летию Победы и Дню Первого Президента РК, Kazpravda.kz.



Автокараван пройдет по маршруту: Орал – Махамбет – Атырау – Ганюшкино – Кульсары – Бейнеу – Жетыбай – Шетпе – Жанаозен – Актау. В пути будут проведены встречи с жителями населенных пунктов четырех областей западного региона страны – ветеранами войны, военнослужащими, представителями общественных, молодежных объединений – с целью разъяснения Послания Главы государства.



Программой предусмотрено проведение заседаний "круглых столов", семинаров со школьниками и студентами на тему военно-патриотического воспитания и важности сохранения главных духовных ценностей – единства и межнационального согласия.



В составе автокаравана несколько автомашин с флагом страны и знаменем объединения ветеранской организации. В ходе поездки инициаторами проекта будут собраны интересные материалы, сняты видеоролики, подготовлены передачи для телеэфира.

