Происшествия

В Актобе суд вынес приговор выпускнику школы за убийство

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области был вынесен приговор по делу об убийстве выпускника актюбинской средней школы №19 Азата Дусупова, сообщает Inform.kz

Согласно приговору, суд признал подозреваемого 17-летнего Бекназа Кеншилика виновным в убийстве Азата Дусупова и назначил ему наказание в виде 9-ти лет лишения свободы в колонии для несовершеннолетних среднего режима. Отца обвиняемого суд обязал возместить пострадавшей стороне материальный ущерб в сумме 2,6 млн тенге и моральный ущерб в сумме 3 млн тенге.

Между тем адвокаты Бекназа Кеншилика намерены обжаловать данное решение.

"Судья пошел по обвинительному акту. Статья "Убийство" не соответствует его деяниям", - рассказала адвокат Раушан Изтлеуова.

Из материалов уголовного дела известно о том, что трагический инцидент произошел 17 июня 2018 года. Выпускник школы Бекназ Кеншилик, обладатель знака "Алтын белги", вместе с другом проводили домой двух девушек на улицу Тургенева. Там он встретился с ранее знакомым Азатом Дусуповым, который позвал его поговорить наедине. Затем между парнями возник конфликт. Азат ударил Бекназа, последний в ответ нанес несколько ножевых ранений ножом, который был в кармане, а затем убежал. Азат Дусупов скончался в больнице от множественных ранений.

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