В Актобе вынесли приговор руководителю ИП «Kazenergy»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актюбинской области осужден к 3 годам 9 месяцам лишения свободы руководитель ИП «Kazenergy» за незаконное предпринимательство и легализацию денег, полученных преступным путем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

По данным следствия, на производственной базе площадью 10 тыс. кв. метров осужденный организовал незаконную переработку опасных отходов и производство печного топлива. В качестве сырья использовались отработанные масла, нефтешламы и другие нефтесодержащие отходы, которые смешивались с нафтой и перерабатывались методом циркуляции. При этом лицензия и экологическое разрешение, необходимые для переработки, обезвреживания и утилизации опасных отходов, предпринимателю не выдавались.

- В результате реализовано более 11 млн литров печного топлива, преступный доход составил 778 млн тенге. Произведённое печное топливо не соответствовало национальным стандартам качества и содержало вредные химические компоненты. Использование такого топлива в бытовых и промышленных котлах и печах могло привести к выделению токсичных веществ в воздух, что создавало риск для дыхательной системы и здоровья жителей региона, - отметили в АФМ.

Судом конфисковано его имущество, в том числе производственный объект, автомашины и деньги на банковских счетах, добавили в Агентстве.