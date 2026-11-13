В актюбинском кафе произошел взрыв

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 10:28 по проспекту Тауелсиздик, 14/1 в Актобе, в кафе на первом этаже пятиэтажного жилого дома, произошел хлопок газовоздушной смеси, пишет "Диапазон", ссылаясь на ДЧС.

В результате взрыва обрушилась пристройка к зданию, начался пожар, а в самом жилом доме выбило окна.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели ДЧС области. Огонь удалось полностью потушить уже к 10:53.

Пострадали два человека — их доставили в больницу на скорой помощи. Погибших нет.

На месте происшествия начальник областного ДЧС. Всего в ликвидации ЧС участвовали 45 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС. Сейчас специалисты устанавливают причины и все обстоятельства случившегося.