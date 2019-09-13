В Актюбинской области частная компания самовольно захватила земли
Жанат Тукпиев
Штраф на сумму 1,7 миллиона тенге взыскали с частной компании за самовольный захват земли находящейся в государственной собственности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.
"Кандыагашской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга состояния законности использования земель в охранных зонах магистрального трубопровода выявлены нарушения земельного законодательства, выраженные в самопроизвольном захвате земли", – говорится в сообщении.
По информации ведомства управлением магистральных газопроводов Актобе филиала АО "Интергаз Центральная Азия" в поселке Кауылжыр Шалкарского района Актюбинской области на земельных участках без разрешительных документов установлены и введены в эксплуатацию мобильные компрессорные станции для осуществления перекачки газа из газопровода-отвода УКПГ "Кожасай" в магистральный газопровод "Бухара-Урал".
Таким образом, УМГ Актобе произведен самовольный захват земли, находящейся в государственной собственности.
"По выявленным нарушениям по акту надзора Кандыагашской транспортной прокуратуры директор филиала УМГ Актобе, за нарушение права государственной собственности на землю, привлечен к административной ответственность по ст.136 КРК об АП и в доход государства взыскан административный штраф на сумму 1,7 миллиона тенге", – добавили в пресс-службе.