В Актюбинской области открылся бесплатный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями

Центр охватит около 600 детей в год. В центре «Қамқорлық» собраны современные решения передовых производителей реабилитационного оборудования Великобритании, США, Германии, Австрии, Италии, Казахстана и России. Закуп всего оснащения реабилитационных центров необходимым современным оборудованием профинансировано генеральным партнером проекта «Қамқорлық» Фондом развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust».

Реабилитационный центр «Қамқорлық» работает по международной модели, которая предполагает системный и комплексный подход к реабилитации особенных детей. Здесь работает команда разнопрофильных обученных специалистов: врачи-неврологи, реабилитологи, инструкторы ЛФК, психологи, логопеды, трудо- и эрготерапевты, дефектологи. Для каждого ребенка составляется индивидуальный план реабилитации, в соответствии с его исходными данными и целями, которые хотят достичь дети и их родители.

На мероприятии присутствовали представители группы компаний «Самрук-Қазына»: ТОО «КазахойлАктобе» и ТОО «Казахтуркмунай».

Гости ознакомились с работой центра, проследовали с детьми по ежедневному реабилитационному маршруту: посетили залы ЛФК, кабинеты педагогов и психологов, зал механотерапии, сенсорную комнату, кабинет бальнеотерапии, бассейн и завершили экскурсию кондуктивной терапией.

Проект охватил не только крупные города и областные центры нашей страны, но и отдаленные села, что позволяет обеспечить детей эффективной реабилитацией в шаговой доступности.

Инициатива «Қамқорлық» направлена на создание равных условий и возможностей для всех граждан, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, статуса, а также физического или психического состояния. При поддержке «Samruk-KazynaTrust» в рамках первых двух этапов проекта открыто 15 реабилитационных центров, 8 кабинетов поддержки инклюзии и 7 центров раннего вмешательства в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркистанской, Жамбылской, Мангистауской, Костанайской и Кызылординской областях. Для полного оснащения этих центров на сегодняшний день Фондом направлено более 3 млрд тенге.