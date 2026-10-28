В Алатау создадут инвестиционный суд по английской модели общего права

Президент

Суд будет рассматривать коммерческие дела. Все остальные вопросы, связанные со специальным правовым режимом, войдут в компетенцию Гражданского суда. Об этом заявил Глава государства в Послании народу Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

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По словам Президента, огромное значение строительства Алатау, призванного быть благоприятной средой для инвестиций и предпринимательства, стало очевидным для большинства людей.

«Главное условие долгосрочной привлекательности любой международной юрисдикции – это эффективное правосудие. Поэтому в Алатау следует создать судебную систему, обеспечивающую высокое качество отправления правосудия. Инвестиционный суд по английской модели общего права будет рассматривать коммерческие дела. Все остальные вопросы, связанные со специальным правовым режимом, войдут в компетенцию Гражданского суда», - сказал Касым- Жомарт Токаев, озвучивая Послание народу Казахстана.

Правительству предстоит до конца января 2027 года внести на рассмотрение Курултая соответствующие поправки в Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау. Президент напомнил, что инвестиционные интересы всех солидных и честных предпринимателей гарантированы самой сильной, надежной правовой защитой – Конституцией.

#суд #инвестиции #Алатау

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