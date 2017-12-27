В алматинском зоопарке умер лев

"Злокачественное заболевание крови вызвало смерть льва Хана, который в 2004 году был привезен к нам из Франции. Последние несколько дней Хан чувствовал себя очень плохо. Мы решили экстренно развернуть в доме хищников госпиталь, установили все необходимое оборудование для проведения диагностики. Хану дали контролируемый наркоз и приступили к обследованиям.
Физиологические изменения уже говорили о том, что жить с ними лев не сможет. Стал обсуждаться вопрос об эфтаназии, но Хан дал остановку сердца, не выходя из наркоза. Очень жаль Хана, хоть он и был в возрасте 15 лет, для нас он любимый питомец и царь зоопарка", – написал директор алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев на своей странице в Instagram.
В комментариях под записью алматинцы сожалеют о потере одного из животных, живших в зоопарке долгое время.
Львы в среднем живут около 20 лет, добавили в агентстве.