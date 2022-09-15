В Алматинской области маралы попали в фотоловушку

Игру молодых маралов зафиксировала фотоловушка в “Жонгар-Алатауском” национальном парке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национального парка.

Необычайно красивое животное - крупное среди копытных, их вес может превышать 300 килограммов. Рога взрослых особей достигают до 120 сантиметров, масса до 12 килограммов.



В 2021 году численность маралов в “Жонгар-Алатауском” национальном парке составила 1700 голов, перепись текущего года будет проведена в октябре.