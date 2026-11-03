В Алматинской области обсудили Послание Президента

За строкой Послания

3 ноября в селе Отеген батыр Илийского района состоялась встреча с участием членов республиканской информационно-разъяснительной группы по Посланию Президента представителей сфер образования и социальной защиты, общественных организаций, молодёжи и средств массовой информации.

Фото: акимат Илийского района

Модератором встречи выступил аким Илийского района Кайыржан Жаксимбетов, который подчеркнул важность задач, обозначенных в Послании Президента, для обеспечения устойчивого развития страны и повышения качества жизни населения.

Глава района отметил, что реализация приоритетов, определённых Главой государства, напрямую связана с повседневной деятельностью местных исполнительных органов. Особое внимание было уделено привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, модернизации инфраструктуры, а также повышению доступности образования и социальных услуг.

В ходе встречи члены республиканской информационно-разъяснительной группы подробно остановились на основных направлениях, обозначенных в Послании. В частности, были рассмотрены вопросы диверсификации экономики, поддержки предпринимательства, внедрения цифровых технологий, повышения качества государственных услуг, а также защиты прав и законных интересов граждан.

Кроме того, особое внимание было уделено задачам по развитию человеческого капитала, повышению качества образования, поддержке молодёжи и укреплению социальной ответственности в обществе.

На встрече было отмечено, что регионы играют важную роль в реализации инициатив Президента. В этой связи подчеркнута значимость проводимой в Илийском районе работы по развитию промышленности и предпринимательства, реализации инвестиционных проектов, модернизации дорожной и инженерной инфраструктуры, а также строительству социальных объектов.

Встреча продолжилась в формате открытого диалога. Участники поделились мнениями по инициативам, изложенным в Послании, и задали интересующие их вопросы. Члены информационно-разъяснительной группы ответили на поступившие вопросы и дали разъяснения по основным направлениям государственной политики.

По итогам встречи было отмечено, что эффективная реализация задач, обозначенных в Послании Главы государства, основывается на совместной работе государственных органов и общества.

#Алматинская область #послание #разъяснение

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