В Алматинской области разъяснили Послание Президента

Встречи прошли в городе Конаеве, городе Каскелене и Илийском районе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Алматинской области

Фото: gov.kz

В регионе состоялась серия встреч, посвящённых разъяснению приоритетов, обозначенных в Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 28 октября 2026 года «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе». Встречи прошли в городе Конаеве, городе Каскелене и Илийском районе. В них приняли участие члены республиканской информационно-разъяснительной группы, представители государственных органов, общественные деятели, специалисты сфер образования и социальной защиты, молодёжь и жители региона.

Основной целью встреч стало разъяснение содержания задач, обозначенных в Послании Главы государства, обсуждение их значения для развития регионов, а также изучение предложений и мнений населения.

Встречу в городе Конаеве открыл заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев. Он отметил, что Послание Главы государства является важным стратегическим документом, определяющим дальнейшие направления развития страны. По его словам, реализация поставленных задач позволит повысить социально-экономический потенциал регионов, улучшить качество жизни населения и обеспечить дальнейшее развитие инфраструктуры.

Депутаты Курултая Республики Казахстан Ляззат Жылкыбаева и Арман Жансенгиров остановились на вопросах социальной политики, совершенствования системы образования и повышения статуса педагогов.

Ляззат Жылкыбаева подчеркнула значимость инициативы по повышению минимальной заработной платы со 85 до 110 тысяч тенге для увеличения доходов населения и улучшения социального положения граждан. Кроме того, она акцентировала внимание на поддержке учителей и медицинских работников, а также повышении качества услуг в сферах образования и здравоохранения.

В свою очередь, Арман Жансенгиров затронул вопросы совершенствования системы образования, развития инклюзивного обучения, создания благоприятных условий для детей с особыми образовательными потребностями и оптимизации рабочей нагрузки педагогов. Он также отметил необходимость сокращения избыточной отчётности и бумажной работы, которые отвлекают учителей от их основных профессиональных обязанностей.

Члены Народного Совета Казахстана Нурторе Жусип и Нурсултан Орынбасаров рассказали о роли стратегических задач, обозначенных в Послании, в определении будущего страны и развитии регионов.

Нурторе Жусип подчеркнул важность эффективного использования сельскохозяйственного, транспортно-логистического и транзитного потенциала Алматинской области. По его словам, развитие города Алатау будет способствовать расширению экономических возможностей региона.

Нурсултан Орынбасаров обратил внимание на реализацию экономических и социальных реформ, строительство школ, больниц и других социальных объектов в рамках программы «Народное строительство», поддержку сельского хозяйства и развитие инфраструктуры. Кроме того, он подчеркнул, что для успешного проведения реформ важны общественное единство, соблюдение принципов закона и порядка, а также уважение к честному труду.

Заместитель министра финансов Республики Казахстан Асет Турысов рассказал о мерах финансирования, направленных на развитие социальной инфраструктуры. По его словам, 1,5 триллиона тенге, выделяемые из Национального фонда, будут направлены на строительство современных школ, поликлиник и других социальных объектов.

На встрече в городе Каскелене вице-министр энергетики Республики Казахстан Кайырхан Туткышбаев остановился на задачах развития энергетической отрасли, обеспечения энергетической безопасности страны и модернизации инфраструктуры. Он отметил, что стабильная работа энергетической системы и дальнейшее развитие отрасли имеют важное значение для устойчивого экономического роста государства.

В ходе встреч также были подробно рассмотрены актуальные вопросы сферы образования. В частности, обсуждались сокращение дефицита квалифицированных кадров, совершенствование образовательной инфраструктуры, улучшение условий труда учителей и обеспечение необходимой поддержки детям с особыми образовательными потребностями. Кроме того, была отмечена необходимость раннего выявления особенностей развития детей и обеспечения их соответствующими специалистами.

Отдельное внимание уделили работе по развитию социальной инфраструктуры региона. По информации Гани Майлыбаева, в 2025 году в Алматинской области были введены в эксплуатацию 18 школ общей вместимостью 14 250 ученических мест. В преддверии нынешнего учебного года открылись ещё пять новых школ на 4 200 мест, кроме того, в десяти школах проведён капитальный ремонт.

В сфере здравоохранения в 2025 году введены в эксплуатацию 43 объекта, 37 из которых построены в рамках национального проекта по модернизации сельского здравоохранения. Помимо этого, на пяти объектах проведён капитальный ремонт, а в текущем году открыты ещё два объекта здравоохранения.

На встрече, состоявшейся в Илийском районе, речь шла о роли местных исполнительных органов в реализации задач, обозначенных в Послании Президента. Участники подчеркнули важность привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития производства и предпринимательства, модернизации дорожной и инженерной инфраструктуры, а также повышения доступности социальных услуг.

В рамках встреч также обсуждались вопросы диверсификации экономики, внедрения цифровых технологий, повышения качества государственных услуг, защиты прав и законных интересов граждан, поддержки молодёжи и развития человеческого капитала. Участники отметили важность взаимодействия государственных органов и общества в реализации инициатив Главы государства.

Встречи прошли в формате открытого диалога. Жители региона смогли задать интересующие их вопросы и внести свои предложения. Члены информационно-разъяснительной группы предоставили разъяснения по поднятым вопросам и рассказали об основных направлениях государственной политики.

В частности, жители Карасайского района обратили внимание на нехватку мест в школе села Кыргауылды, а также необходимость проведения капитального ремонта средней школы имени А. Пушкина в городе Каскелене. Кроме того, жители региона подняли вопросы модернизации Дома культуры в селе Бекболат и обеспечения питьевой водой микрорайона «Карлыгаш».

На встрече в Илийском районе жители задали вопросы, касающиеся условий труда работников школ, размера заработной платы, социальных выплат, строительства новых образовательных объектов и защиты профессиональных прав педагогов. Члены информационно-разъяснительной группы ответили на поступившие вопросы и разъяснили содержание задач, обозначенных в Послании, а также дальнейшие направления их реализации.

В целом встречи, прошедшие в Алматинской области, были направлены на всестороннее разъяснение населению основных положений Послания Главы государства, обсуждение приоритетов развития региона и укрепление обратной связи с жителями. Было отмечено, что эффективная реализация инициатив, обозначенных в Послании, требует совместной работы государственных органов, представителей общественности и граждан.