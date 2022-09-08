В Алматинской области участились случаи жестокого обращения с животными

Забить на мясо

Недавно ужасное зрелище предстало перед глазами волонтеров-зоозащитников из Карасайского района Алматинской области. В селе Кольди, недалеко от местной службы отлова бродячих животных (ветеринарной станции), они обнаружили заброшенный сарай, в котором взаперти находились около 20 собак. Авторы видео, размещенного в социальных сетях, заявили, что кто-то организовал здесь собачью бойню. В помещении найдены ножи, топоры, на балках подвешены крюки для туш, веревки. Однако самой страшной находкой, заставившей вскрикнуть молодых женщин, стали останки убитых собак в обустроенном рядом могильнике.

Волонтеры забрали нескольких животных в приюты, однако живодеры тут же привезли на это место других. Работавшие здесь мужчины запрещали зоозащитникам снимать происходящее на видео, применили к ним даже физическую силу, требуя покинуть частную территорию.

Видеоролик собрал множест­во гневных комментариев в адрес организаторов бойни, хотя, надо сказать, были и те, кто высказался за подобное обращение с животными. Дескать, бродячие собаки кусают людей, очень опасны.

Между тем выяснилось, что в живодерню попадали не только бездомные четвероногие, но и вполне себе домашние псы с ошейниками и поводками. Некоторые из них были даже чипированы. Как сообщили активисты группы «Каскелен зоозащита», по опубликованным в соцсетях фотографиям и видеокадрам граждане стали узнавать своих питомцев, которые недавно потерялись. Выходит, собак воровали, чтобы забить на мясо.

Неизвестно только, куда сбывалась мясная продукция, в чем теперь предстоит разобраться следствию. Зоозащитники уверены в том, что нелегальный бизнес был четко отлажен, и не последнее место в нем занимали работники ветстанции.

Сразу после инцидента волонтеры обратились за помощью к стражам порядка. На место прибыли участковые инспекторы, следственно-оперативная группа. Управлением полиции Карасайского района возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК («Жестокое обращение с животными»). Начато расследование по факту организации собачьей бойни…

Другой шокирующий случай произошел недавно в Талгаре, где местные жители обнаружили в поливном канале 10 мешков с трупами собак. О жуткой находке в социальных сетях сообщила зооволонтер из Алматы Аксинья Маковецкая.

Как рассказали ей очевидцы, тела животных сбрасывают в воду регулярно. По их словам, в этом районе проживает мужчина, который содержит дома большое число бойцовых собак. Арычная сеть расположена рядом с жилым массивом. Вокруг стоит невыносимая вонь.

Приехавшие по сигналу горожан работники коммунальных служб вытащили еще 15 пакетов (!) с собачьими останками. Страшную находку направили на утилизацию. На место прибыли также экологи, общественники, представители районной ветеринарной инспекции, ГКП «Талгар ирригация». Полиция проводит мероприятия по розыску лиц, причастных к данному правонарушению. Контроль над ходом расследования осуществляет специальная комиссия маслихата Талгарского района.

По оценкам зоозащитников, в последние годы в Алматинской области участились случаи жес­токого обращения с животными. Причина в том, что резко вырос­ло количество бродячих кошек и собак, которых, как ненужную вещь бросают на произвол судьбы нерадивые хозяева.

Волонтеры предлагают внед­рить и финансировать за счет государства массовую стерилизацию бездомных четвероногих. Такой гуманный метод позволил бы сократить их чис­ло. Кроме того, необходимо повсеместно строить специализированные приюты, в которых можно кормить, лечить беспризорных животных, ухаживать за ними.

По данным управления ветеринарии Алматинской области, в текущем году на отлов и уничтожение бродячих животных из местного бюджета выделено свыше 109 млн тенге. Только за первый квартал ветстанциями отловлено около 7 200 собак и ста кошек. Из них лишь 835 животных возвращено хозяевам.