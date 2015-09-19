В Алматинской области ушел из жизни последний Герой Советского Союза

На 92-м году жизни скончался последний Герой Советского Союза Иван Косенков, проживавший в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
По информации Департамента по делам обороны региона, проводы и траурный митинг состоятся 20 сентября в Уштобе.
В военное время Иван Косенков служил наводчиком артиллерийского орудия 1118-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии 12-й армии Юго-Западного фронта. В 1943 году в ночь с 25 на 26 сентября в составе штурмового отряда переправился через Днепр и 6 дней, пока не подошло подкрепление, бомбил позиции врага, удерживая плацдарм на западном берегу реки. 22 февраля 1944 года за проявленную отвагу и мужество он был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда". За годы войны Иван Васильевич поучаствовал во многих сражениях, трижды был ранен.
В мирное время работал трактористом, затем мастером лесокультур Алма-Атинской станции защитных лесонасаждений. Почетный железнодорожник.
