В Алматы 12 медиков заразились COVID-19

Коронавирус
Фото: trendsmap.com
В Оперативном штабе Госкомиссии рассказали о 14 новых случаях COVID-19 в Алматы, передает Kazpravda.kz.

Как стало известно, 13 новых случаев - это из числа местных контактированных, один привезенный. Из них 11 женщин и трое мужчин.

"В инфекционных стационарах находятся 108 заболевших КВИ (один из области), в том числе 4 детей. Состояние 80 больных удовлетворительное, 7 - тяжелое, 21 - средней степени тяжести, один из области. 12 из них сотрудники одного из стационаров города. Среди них 2 врача и 10 медсестер. У двоих состояние оценивается как тяжелое, в связи с полисегментарной пневмонией. У всех остальных - удовлетворительное", - проинформировали в оперативном штабе.

"К сожалению, среди зараженных случаев зафиксированы пациенты из числа сотрудников медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь населению. Мы просим население не поддаваться панике! Данная категории лиц выполняла свои должностные обязанности, несмотря на карантин. Они являются одними из первых, кто находится в зоне риска заболеть, так как стоят на передовой. Они оказывали помощь в любом случае, когда пациент нуждался в ней. Заразиться они могли от любого человека, в том числе и от бессимптомного носителя", - отметил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

По его словам, в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.

"Ситуация находится на контроле Оперативного штаба города. Проводятся определённые меры по недопущению распространения инфекции. Все контактировавшие с ними лица разыскиваются и будут помещены на карантин", - заверил Абилдаев.

Остальные двое из вновь выявленных - это молодой человек 2000 года рождения из числа местных контактировавших и 24-летняя девушка, прилетевшая рейсом Куалу-Лумпур и находившаяся на карантине в стационаре.

На сегодня в провизорных центрах города находятся 138 человек, из них - 9 детей, на карантинной изоляции - 368, на домашнем - 5 334 граждан.

С выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 28 пациентов.

Умерли 2 пациента.

С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов
Генеральная уборка идёт на улицах Астаны
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Единство народа – залог успешных реформ
Свидетели буллинга и насилия среди детей будут под защитой государства
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Очередную нарколабораторию ликвидировали в ВКО
В Иране интернета нет почти два месяца
Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академической гребле
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
Крупную партию подвоев яблони из Нидерландов завезли в Казахстан
Показатели фонда «Самрук-Казына» за I квартал рассмотрели в правительстве
Тысячи астанчан приняли участие в благотворительном забеге
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
К проактивному реагированию на киберугрозы
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Мощное землетрясение произошло в Японии
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

