В Алматы 12 медиков заразились COVID-19

В Оперативном штабе Госкомиссии рассказали о 14 новых случаях COVID-19 в Алматы, передает Kazpravda.kz.
Как стало известно, 13 новых случаев - это из числа местных контактированных, один привезенный. Из них 11 женщин и трое мужчин.
"В инфекционных стационарах находятся 108 заболевших КВИ (один из области), в том числе 4 детей. Состояние 80 больных удовлетворительное, 7 - тяжелое, 21 - средней степени тяжести, один из области. 12 из них сотрудники одного из стационаров города. Среди них 2 врача и 10 медсестер. У двоих состояние оценивается как тяжелое, в связи с полисегментарной пневмонией. У всех остальных - удовлетворительное", - проинформировали в оперативном штабе.
"К сожалению, среди зараженных случаев зафиксированы пациенты из числа сотрудников медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь населению. Мы просим население не поддаваться панике! Данная категории лиц выполняла свои должностные обязанности, несмотря на карантин. Они являются одними из первых, кто находится в зоне риска заболеть, так как стоят на передовой. Они оказывали помощь в любом случае, когда пациент нуждался в ней. Заразиться они могли от любого человека, в том числе и от бессимптомного носителя", - отметил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.
По его словам, в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.
"Ситуация находится на контроле Оперативного штаба города. Проводятся определённые меры по недопущению распространения инфекции. Все контактировавшие с ними лица разыскиваются и будут помещены на карантин", - заверил Абилдаев.
Остальные двое из вновь выявленных - это молодой человек 2000 года рождения из числа местных контактировавших и 24-летняя девушка, прилетевшая рейсом Куалу-Лумпур и находившаяся на карантине в стационаре.
На сегодня в провизорных центрах города находятся 138 человек, из них - 9 детей, на карантинной изоляции - 368, на домашнем - 5 334 граждан.
С выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 28 пациентов.
Умерли 2 пациента.
