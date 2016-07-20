В Алматы арестован сотрудник колонии, подозреваемый в изнасиловании заключенной

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматы проводится досудебное расследование по заявлению осужденной Натальи Слекишиной в отношении сотрудников ГУ ЛА-155/18 ДУИС Алматы и Алматинской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Установлено, что сотрудники указанного Учреждения превышая должностные полномочия, неоднократно подвергали изнасилованию Слекишину, в результате чего она забеременела и родила дочь – Слекишину Назиру", – говорится в сообщении.
В информации отмечается, что 8 июля текущего года в качестве свидетеля имеющего право на защиту допрошены сотрудники ЛА 155/18 Б. Исаев, Б. Мухамеджанов и Л. Хамракулов, которые показали, что в отношении Слекишиной какие-либо противоправные действия не совершали.
"19 июля 2016 года с санкции суда подозреваемый старший оперуполномоченный ЛА-155/18 ДУИС Алматы и Алматинской области Р. Хакимов арестован", – сообщается в пресс-релизе.
Следствие по уголовному делу продолжается.