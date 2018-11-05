В Алматы автомобиль рухнул с моста в реку после ДТП
В Алматы четыре человека пострадали в результате падения автомобиля с моста, трое в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на программу "Территория происшествий" на телеканале СТВ.
ДТП произошло на улице Сатпаева. По словам очевидцев, на мосту через реку Есентай столкнулись два автомобиля Toyota, один из которых затем снес ограждение моста и упал в реку.
В результате аварии пострадали четыре человека из упавшей в реку Toyota, трое из них в тяжелом состоянии госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.