В Алматы горит академия искусств имени Жургенова

Пожар начался в здании Казахской национальной академии искусств имени Жургенова в Алматы, передаетKazpravda.kz со ссылкой на Today.kz.
На месте работают 15 расчетов. Причина возгорания пока неизвестна.
Академия искусств была основана в 1955 году. 28 января 1989 года заведению было присвоено имя первого Народного комиссара просвещения Казахстана, внесшего огромный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, Темирбека Караевича Жургенова. 5 июля 2001 года Указом Президента Республики Казахстан академии предоставлен особый статус национального вуза. Главный учебный корпус академии расположен в бывшем здании Совнаркома Казахской ССР.