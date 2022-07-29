В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности

Лесной дозор

Горящее время

Алматинцы несколько дней следили за тревожными сводками новостных лент. Горело ущелье Ким-Асар на Медеу. Ровно 10 лет назад пожар выкосил склоны горы Мохнатки, что рядом со всемирно известным ледовым катком «Медеу» и с нынешним источником возгорания. Боль горожан заросла лишь отчасти, только недавно начала зеленеть знаменитая гора, затягивая черные безжизненные раны. А тут опять! Но совместными усилиями спецслужб пожар удалось локализовать, а затем, пядь за пядью, отстоять у огня излюбленный туристический маршрут.

Июль и август самые жаркие месяцы в году. В природе все замедляется, затихает. Земля тяжело дышит под летним зноем, ожидая живительной прохлады. Обитатели лесов и степей прячутся в тени и лишь с наступлением ночи лес оживает. Но что человеку природный баланс? Люди давно перестали считаться с окружающей средой, подстраивая все ее блага лишь под свои нужды. Чуть столбик термометра поднимется до критической отметки, горожане вспоминают про матушку-природу: прохладные водоемы, густую тень лесов. И устремляются с благими намерениями за пределы мегаполиса – насладиться свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты.

И лишь единицы отнесутся к такому отдыху ответственно. Многие, к сожалению, оставят за собой горы мусора и выжженную землю.

– Человеческий фактор в 99% случаев становится причиной лесного пожара, – констатируеет Сергей Михайлович Поляков, инструктор, руководитель авиационно-пожарной службы РГКП «Казавиалесоохрана». – Это может быть и брошенный окурок, и непотушенный правильно костер, и ветер, разыгравшийся и унесший угольки на сухостой. Природные пожары страшны своими масштабами и скоростью распространения. Не успели локализовать – все, дальше очень сложно противостоять разбушевавшейся стихии. Приходится отступать и защищать то, что еще зелено, чтобы остановить пожар в условиях естественных природных границ – будь то скала, водоем или противопожарная полоса.

Июль и август у «Казавиалесоохраны» самая горячая пора. Летом вообще расписана каждая минута, а в июле градус напряженности находится на самом пике. По существующей градации, сейчас идет пятый – самый высокий класс пожарной опасности. А это значит, что мониторинг пожаров с неба осуществляется практически в режиме «нон-стоп».

– Уже в марте наша служба начинает активную подготовку к пожароопасному сезону, – рассказывает Сергей Михайлович. – Проходят тренинги, экзамены. Экзаменуем каждый год, несмотря на стаж и заслуги. Есть люди, работающие по тридцать лет, но и они каждый год сдают нормативы. Летная служба нашей организации патрулирует местность на воздушных судах в зависимости от класса пожарной опасности. При первом классе вылеты осуществляются по запросу. При пятом вылеты регулярные, до трех раз в день. В ночное время по регламенту вылеты и работа десантно-пожарных бригад запрещены.

Испытано на себе

Нам удалось напроситься на дежурство с огнеборцами. Пройдя весь необходимый инструктаж, бумажную волокиту и проверки, мы оказались на борту современного вертолета МИ-171, потомка легендарного МИ-8. Именно этот вертолет, награжденный почетным званием «Великий спасатель», – рекордсмен по количеству спасенных людей. В его честь даже установлено несколько памятников. Такого трудягу пока не переплюнул никто. Борт ведомственного судна сверкает свежей краской на округлых боках. Вертолету нет еще и года, совсем юноша по авиационным меркам.

Если вдруг кто-то решится впервые совершить вертолетную прогулку, советую прислушаться к личной рекомендации – макияж и прическа вам совсем ни к чему. Любой парикмахер умер бы от зависти от такого крепкого стайлинг- эффекта – «вертолетная укладка» держалась у меня до самого вечера.

Наша сегодняшняя задача – добраться до места предполагаемого возгорания и совершить доставку личного состава по спусковым устройствам с вертолета на землю с высоты 30–40 метров. Затем осуществить при помощи мотопомп забор воды из ближайшего водоема и наполнение вертолетной емкости РДВ1000В, а после – произвести доставку воды на предполагаемый пожар. В составе экипажа два пилота, бортинженер, летчик-наблюдатель, инструктор и группа десантников-пожарных. Именно на летчика-наблюдателя ложится самая сложная и ответственная задача – обнаружение, составление схемы пожара, корректировка маршрута, наблюдение, связь с лесовладельцами, оценка и вызов пожарных расчетов. Таких специалистов готовят в единственном летном учебном центре ФБУ «Авиалесоохрана» в Российской Федерации, город Пушкино Московской области, куда и направляют наших казахстанцев, как за дипломом, так и на повышение квалификации.

– Под охраной нашей службы почти 9 миллионов гектаров особо охраняемых территорий, это порядка 30% всего гослесфонда, – отмечает Бауыржан Тулепергенов, летчик-наблюдатель, руководитель Алматинского авиационного подразделения «Казавиалесоохраны». – Главная задача – вовремя обнаружить возгорание, правильно оценить обстановку и составить схему пожара, в которой обязательно должны быть указаны направления тушения пожара и, в случае необходимости, пути отступа в безопасное место. Необходимо, чтобы на месте пожарные ориентировались даже в условиях плохой видимости. Если, к примеру, не справляются с огнем, надо вовремя отступить и знать, куда и как.

Пока мы летим, травить профессиональные байки получается с трудом, гораздо лучше выходит разглядывать проносящуюся под нами землю. Еще даже не август, а растительность, выжженная палящим солнцем, окрашена уже не в летние цвета – бежевые, желтые. Лишь островками вокруг водоемов зеленеют, словно оазисы в пустыне, не сдающиеся июльскому пеклу деревья.

Вертолет зависает над землей. По специальным спусковым устройствам, со спецоборудованием и в полном обмундировании пожарный десант высаживается на площадку размером пять на пять метров. Условия хоть и приближены максимально к реальным, в жизни бывает еще сложнее, но тем и уникален вертолет, что работает практически в любых условиях и сесть на землю может даже одним колесом. Но и удовольствие это дорогое, гораздо дороже, чем использование самолета.

На земле за всем происходящим наблюдает руководитель Талдыкорганской группы Мурат Базарбеков. Фиксирует в журнал все параметры тренировок: сколько прошло времени с момента вылета, как быстро высадились пожарные, уложились ли в намеченные нормативы.

Далее все идет по сценарию: вертолет, делая круг, опять зависает над землей и поднимает в небо уже заполненную емкость для воды. Идет тренировка доставки воды к месту пожара на внешней подвеске вертолета.

Иерархия огня

– Более всего в пожароопасный сезон горят тугайные леса реки Или и Текели (Алматинская область – Прим. ред.). В большинстве случаев причина в человеческой беспечности, – говорит Сергей Поляков. – Отдыхающие или рыбаки разводят костры, а пожар может вызвать малейшая искра. Высохшие камыши и сухостой вспыхивают как порох. Особое место на карте Казахстана занимают ленточные боры Прииртышья. Часто причиной возникновения пожара в этом регионе становятся сухие грозы – без дождя молнии бьют в деревья. Когда происходит такое природное явление, наш вертолет неотступно следует за грозой и по следам перехватывает пожары. Иногда удается локализовать до 30 очагов таких возгораний в день. После тугайных лесов следуют степные пожары. Распространяются они очень быстро, и потушить их тоже непросто. В степи возможно применение и автомобильной техники, но бездорожье усложняет задачу. Самые сложные – это, конечно, пожары в горах. Доставить туда людей, воду и технику – задача непростая. Там действует эффект вертикальной тяги вверх по склону, своеобразная турбулентность, и огонь распространяется еще быстрее. При серьезном возгорании в горах без авиации не обойтись. В прошлом году в районе города Риддера выгорело целое село. И опять же по причине человеческого фактора. Люди выехали отдохнуть на майские праздники: поставили мангал, развели костер и, конечно же, никто не подумал о технике безопасности. Кстати, пожар на Мохнатке – это тоже человеческий фактор. Следственная группа пришла к выводу, что причиной выгорания 16 гектаров горы, сотен вековых елей, других деревьев, гибели животных, стал выброшенный вечером с дороги окурок. Спустя время ситуация повторилась в Алма-Арасанском ущелье. Непотушенный костер стал причиной пожара, на котором не обошлось без жертв. Борясь с огнем, погиб местный егерь.

За год в стране случается около полутора тысяч лесных пожаров. Только в Восточно-Казахстанской области в этом году огонь охватил 20 гектаров леса. На восстановление прежней лесокультуры уйдет около 100 лет. Такова цена одного окурка или съеденного шашлыка.

Сотрудники Казаавиалесоохраны постоянно занимаются разъяснительной работой среди населения. Распространяют листовки и устанавливают предупреждающие плакаты с подробными правилами поведения на природе. Летчики-наблюдатели ходят в школы и организации, проводят лекции на тему противопожарной безопасности, приводят примеры, показывают фотографии, рассказывают, к чему приводит беспечность при разведении огня в лесу. Но на отдыхе все эти знания куда-то улетучиваются и продолжается беспредел. Особенно под воздействием алкоголя.

Жертвы прогресса

– Пожары, в принципе, предсказуемые. Главный вопрос и сложность при тушении – в их удаленности. С каждым годом горят все более отдаленные места, – комментирует Сергей Поляков. – Сейчас люди очень мобильными стали. На внедорожниках забираются туда, куда раньше даже пешие не доходили. И все сложнее и сложнее их перехватывать, места все более труднодоступные. Особенно в горах. Свою работу по противодействию пожарам делают все службы и делают ее хорошо: создаются противопожарные разрывы, запас воды в емкостях, наблюдательные вышки установлены в определенных квадратах. С неба следим, на земле контролируем, реагируем оперативно. Еще бы люди услышали нас и вели себя иначе.

Два года назад на экраны вышел российский блокбастер «Огонь», посвященный именно борьбе с лесными пожарами, с известными актерами в главных ролях. В прокате фильм имел бешеный успех. Что не могло не поспособствовать романтизации и популярности профессии. У кинологов есть такое утверждение – «нет ничего хуже, чем мода на какую-то породу собак», люди бездумно заводят питомцев, не вникая в сложности характера и особенности ухода. Так и здесь: насмотревшись героического кино, в пожарный десант могут хлынуть случайные люди, не понимающие до конца, что же это за специальность такая. Но от случайных кадров наша Авиалесоохрана надежно защищена... оплатой труда. За такие неконкурентоспособные зарплаты работать могут только настоящие фанаты и приверженцы своего дела.

...Мы, конечно, не офисный планктон, но на фоне пожарного десанта смотрелись очень бледно. Приходилось храбриться изо всех сил. Возвращаясь на землю с «боевого дежурства», мы немного пошатывались с непривычки и, что уж греха таить, подташнивало тоже неслабо. А ведь они каждый день или в небе, или на фронте борьбы с огнем подвергают свои жизни опасности ради спасения легких планеты. Загорелые, с обветренными лицами, улыбчивые и такие настоящие.