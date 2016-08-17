В Алматы ликвидирован пожар в кафе "Лейла"

Происшествия
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Ксения Воронина
Фото ©ДЧС Алматы
В Алматы сегодня ранним утром загорелось кафе в жилом районе города, передает Kazpravda.kz.

"17.08.2016 г. в 04.12 ч. на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о возгорании кафе "Лейла" по адресу: Алатауский р-н, ул. Емцова, 12. Прибывшие на место пожарные расчеты через 5 минут, в 04.17 ч., подтвердили информацию. Горело потолочное перекрытие кафе между 1-м и 2-м этажами", – говорится в сообщении ДЧС южной столицы.

Огнеборцы не дали распространиться огню на соседнее деревянное одноэтажное здание, расположенное в двух метрах от места пожара. Как информирует официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, принятыми мерами пожар локализован в 04.40 ч. и ликвидирован в 04.46 ч. Площадь пожара составила 120 кв. м. Эвакуированы 30 человек.

Жертв и пострадавших нет.

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