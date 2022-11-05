В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление

Полиция Алматы предупреждает горожан об участившихся фактах нового вида мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz.

В Алматы злоумышленники пользуясь доверчивостью и отзывчивостью горожан вовлекают их в преступление.

"Схема следующая: молодой человек подходит к потенциальной жертве и сообщает о беде, приключившейся с ним. Незнакомец просит у прохожего разрешения воспользоваться его карточным счетом, куда, якобы, его родители должны отправить ему денежные средства. На самом деле отправитель перевода – соучастник преступления, который с украденного только что чужого сотового на счет отзывчивого человека переводит денежные средства. Ничего не подозревая, жертва обмана обналичивает деньги, передает незнакомцу и, сам того не желая, становится участником хищения чужого имущества", – рассказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

В этой связи, полицейские Алматы рекомендуют принять максимальные меры, чтобы обезопасить себя и свое имущество от преступных посягательств.

"Не доверяйте незнакомым людям, какую бы историю они вам не рассказали, не допускайте посторонних к манипуляциям с вашим карточным счетом, не передавайте свои персональные данные третьим лицам, будьте более бдительными и менее доверчивыми", - советуют полицейские.