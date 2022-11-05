Фото: ratel.kz
Происшествия

В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление

Полиция Алматы предупреждает горожан об участившихся фактах нового вида мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на polisia.kz

В Алматы злоумышленники пользуясь доверчивостью и отзывчивостью горожан вовлекают их в преступление. 

"Схема следующая: молодой человек подходит к потенциальной жертве и сообщает о беде, приключившейся с ним. Незнакомец просит у прохожего разрешения воспользоваться его карточным счетом, куда, якобы, его родители должны отправить ему денежные средства. На самом деле отправитель перевода – соучастник преступления, который с украденного только что чужого сотового на счет отзывчивого человека переводит денежные средства. Ничего не подозревая, жертва обмана обналичивает деньги, передает незнакомцу и, сам того не желая, становится участником хищения чужого имущества", – рассказал начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов. 

В этой связи, полицейские Алматы рекомендуют принять максимальные меры, чтобы обезопасить себя и свое имущество от преступных посягательств. 

"Не доверяйте незнакомым людям, какую бы историю они вам не рассказали,  не допускайте посторонних к манипуляциям с вашим карточным счетом, не передавайте свои персональные данные третьим лицам, будьте более бдительными и менее доверчивыми", - советуют полицейские. 

Популярное

Все
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Аренда квартир в Казахстане дешевеет
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана
Когда в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Иманбек Зейкенов женился
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Избранница Иманбека из родного Аксу
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ
Здание Минобороны Казахстана горело в Астане. Видео
"Дядя, угости пирожками”: как подросток в Астане лишил денег прохожего
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Какие вопросы обсудили на заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ
О ходе строительства ЛРТ в Астане рассказали в акимате
72 человека погибли из-за тропического шторма на Филиппинах
Кишечную палочку нашли в школьных столовых СКО
В Казахстане упростили строительство социально-значимых объектов
Казахстанские борцы победили в Кубке Азии "Turan Barysy"
Сильные осадки прогнозируют в ряде городов Казахстана 30 октября
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Казахстан планирует поставлять племенных животных в Кыргызстан
Сотрудница ломбарда заработала 18 миллионов на фиктивных залогах в Актобе
Водителям "скорой" дали зеленый свет: абсурдный приказ отменили
КамАЗ насмерть придавил водителя в Аксу
Казахстанская студентка погибла во время давки в Сеуле
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК

Читайте также

Происшествия
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костром…
Происшествия
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии …
Происшествия
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложен…
Происшествия
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб му…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]