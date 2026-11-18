В Турксибском районе Алматы на месте ранее пустовавших территорий появились две новые зоны отдыха с прогулочными дорожками, освещением и зелеными насаждениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата

Фото: акимат Алматы/Gemini

Проекты реализованы в микрорайонах Жас Канат и Жулдыз-1 по программе «Бюджет народного участия».

Главная особенность проектов - благоустройство территорий, которые ранее не были приспособлены для отдыха жителей. Вместо пустырей здесь создали полноценные общественные пространства с пешеходными дорожками, освещением, зелеными зонами и местами для активного досуга.

Наиболее масштабные работы провели в микрорайоне Жас Канат. Здесь озеленили более 20 тыс. кв. м территории, уложили почти 6 тыс. кв. м тротуарной плитки, обустроили асфальтовые дорожки и участки с резиновым покрытием.

Для жителей установили 53 опоры освещения, декоративные световые конструкции, скамейки, урны и малые архитектурные формы. Также оборудовали скейт-площадку, зону отдыха с перголой и систему автоматического полива.

В микрорайоне Жулдыз-1 на месте пустыря уложили 950 кв. м тротуарной плитки, 550 кв. м асфальта и 298 кв. м тартанового покрытия. Площадь нового газона составила 2 530 кв. м. Для ухода за зелеными насаждениями предусмотрен автоматический полив.

На территории также появились освещение, пергола, скамейки, урны и малые архитектурные формы.

Всего в Турксибском районе по программе «Бюджет народного участия» одобрены 24 проекта, предусматривающие благоустройство дворов, скверов и других общественных территорий.