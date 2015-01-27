В Алматы на международном турнире по самбо казахстанская команда заняла второе место
Юрий ЛИФИНЦЕВ
В первом этапе Кубка мира по спортивному самбо и розыгрыше призов Президента Казахстана по боевому направлению этого вида спорта приняли участие свыше 400 борцов из 21 страны.
Самбо давно стучится в олимпийскую семью, сообщает Kazpravda.kz. И сейчас, когда в Международном олимпийском комитете находится заявка профильной Международной федерации на включение его в программу летних Олимпийских игр, каждый турнир имеет определенный вес, а члены FIAS стараются проводить соревнования максимально организовано. Аналогичный турнир в Алматы впервые проводился в прошлом году, и, по мнению специалистов, прошел он тогда показательно. Именно поэтому международная федерация доверила нашей стране в 2015 году начать сезон большого самбо в самом крупном городе Казахстана.
Очень тепло на предстартовой пресс-конференции о наших организаторах отзывались генеральный секретарь FIAS Роберто Феррарис и спортивный директор федерации Дмитрий Максимов. Президента Федерации самбо Казахстана Сакена Мейирбекова журналисты завалили вопросами о развитии этого вида спорта в стране, а главный тренер нашей сборной Кайрат Турарулы обозначил задачу перед своими воспитанниками как весьма осторожную – завоевать на своем ковре три золотые медали.
Наши мастера самообороны без оружия перевыполнили ее уже в первый день, четыре раза поднявшись на высшую ступеньку пьедестала почета. Золотые медали получили Динара Жумабаева (весовая категория до 64 кг), Есет Куанов (62 кг), Асылбек Алкей (74 кг) и в боевом самбо – Арман Оспанов (68 кг). На следующий день к ним присоединился Елдос Жумаханов, выигравший турнир в весе до 68 кг.
Помимо этого, в копилке сборной Казахстана оказались 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Но и этих 26 наград хозяевам не хватило для общекомандной победы: ее одержали основоположники самбо – россияне, опередившие наших земляков лишь на одну золотую медаль. По две высшие награды на счету спортсменов из Узбекистана, Грузии, Туркменистана и Беларуси, по одной – из Сербии, Армении, Таджикистана и Болгарии.
Кубковые состязания также пройдут в Минске (Беларусь), Москве (Россия) и Каракасе (Венесуэла), а главный старт самбистов в нынешнем году состоится в ноябре в Марокко. Как раз к осеннему чемпионату мира, как сказал Кайрат Турарулы, тренерский совет сборной Казахстана и готовит своих подопечных.