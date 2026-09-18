В Алматы начали укладывать рельсы линии ЛРТ

Запуск первой линии LRT планируется в конце 2027 года.

Фото: акимат Алматы

В Алматы на улице Б.Момышулы начался новый этап строительства первой линии LRT — укладка железобетонных шпал и рельсов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Протяженность участка по улице Бауыржана Момышулы составляет 4,4 км. В рамках устройства двухпутной линии предусмотрена укладка 14 784 железобетонных шпал и 1 408 рельсовых нитей. Параллельно продолжаются работы на других участках первой очереди проекта, в том числе на улице Толе би.

Инженерные сети, расположенные в зоне прохождения трассы, поэтапно переустраиваются с учетом технологического процесса. Напомним, первая очередь первой линии LRT пройдет от депо в индустриальной зоне Алатауского района по улице Б.Момышулы, далее по улице Толе би и проспекту Абылай хана до железнодорожного вокзала «Алматы-2». Конечной точкой первой очереди предусмотрен транспортно-пересадочный узел «Райымбек батыр».