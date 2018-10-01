В Алматы начальник колонии попался на взятке

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Сотрудниками управления собственной безопасности ДВД Алматы, в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий с ДКНБ, после получения взятки был задержан начальник учреждения ДУИС по городу Алматы, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"Денежные средства были получены им за организацию незаконного свидания и создание благоприятных условий следственно-арестованному лицу", - проинформировали в МВД.
По данному факту в отношении должностного лица начато досудебное расследование по ст.366 ч.2 УК РК и в настоящее время он с санкции суда арестован.