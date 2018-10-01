В Алматы начальник колонии попался на взятке

Общество
3961
Фото из открытых источников
Сотрудниками управления собственной безопасности ДВД Алматы, в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий с ДКНБ, после получения взятки был задержан начальник учреждения ДУИС по городу Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. 

"Денежные средства были получены им за организацию незаконного свидания и создание благоприятных условий следственно-арестованному лицу", - проинформировали в МВД.

По данному факту в отношении должностного лица начато досудебное расследование по ст.366 ч.2 УК РК и в настоящее время он с санкции суда арестован.

Популярное

Все
Шторм «Бора» обрушился на Грецию, есть жертвы
Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений в электронном формате
500 тысяч доз «синтетики»: крупная нарколаборатория ликвидирована в Караганде
В каких соревнованиях будут участвовать казахстанские спортсмены на этой неделе
Байден помиловал своего сына
Робот Tesla Optimus научили ловить теннисные мячи
Запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет предлагает Закиева
В соцсетях набирают популярность видеоролики с участием детей военнослужащих Национальной гвардии МВД РК
Определены победители Республиканской олимпиады для учеников сельских школ
Столичным инвесторам незаконно отказывали в предоставлении земельных участков
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Токаев принял главу Минтруда Светлану Жакупову
Владимир Путин прилетел в Астану
Водителя под наркотиками задержали в Акмолинской области
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК
Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
Очередную трассу хотят сделать платной в Казахстане
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Шатры и юрты Великой степи
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022

Читайте также

500 тысяч доз «синтетики»: крупная нарколаборатория ликвиди…
Женщина, потратившая годы на поиски настоящих родителей, об…
Детская железная дорога открылась в области Абай
В Палате общин Великобритании поддержали эвтаназию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]