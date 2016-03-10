В Алматы нашли без вести пропавшего гражданина РФ

Полиция Алматы отыскала без вести пропавшего гражданина Российской Федерации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
При этом уточняется, что родственники пропавшего с заявлением в ДВД Алматы не обращались. Как выяснилось, Петр Подлужный утерял свои документы и не предпринимал попыток их восстановления, а также не рассматривал вопрос своего возвращения в Якутск.
"Гражданин Подлужный дал свои письменные пояснения по факту утраты им связи с родственниками, указав личные причины. Сотрудниками нашего подразделения ему была предоставлена возможность телефонного разговора по мобильной связи с родной сестрой Ольгой", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДВД Алматы Жанболат Зиадин.
Также он отметил, что в рамках проверочных мероприятий допрошены граждане, с кем Подлужный ранее поддерживал отношения в Алматы.
"Самое главное, мужчина жив и здоров. Процесс восстановления его утерянных документов и возвращения на родину, если он, конечно, сам того пожелает, решим", – резюмировал подполковник Зиадин.