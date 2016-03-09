В Алматы назначен руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ​

В Алматы назначен новый руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу управления.
"Распоряжением акима города Алматы Алмас Ускенбаевич Мадиев назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы", – сообщила пресс-служба управления.
Алмас Ускенбаевич Мадиев, 1972 года рождения, в 1994 году окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности по специальности "инженер-экономист", в 2000 году международный Казахско-Турецкий университет имени Яссави по специальности "правоведение".
Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем Жамбылского технологического института. С 1997 по 2003 год – ведущий специалист управления экономики и бюджетного планирования акимата Жамбылской области, заведующий отделом финансов и социальной защиты аппарата акима Жамбылской области, помощник акима Жамбылской области. С 2003 по 2009 год – начальник управлений экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и промышленности акимата Жамбылской области. С 2009 по 2014 год – финансовый директор, управляющий директор, заместитель председателя правления АО "НК "СПК "Оңтүстік", управляющий директор АО "Инвестиционный фонд Казахстана", председатель правления АО "НК "СПК" Павлодар".
Ранее пост руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы возглавляла Альфия Балова, которая была назначена заместителем председателя правления СПК "Алматы".