В Алматы неспешно пришла осень. Свежий выпуск 455 Наталья ВАЛУЙСКАЯ

Высушенные зноем деревья, трава и потрескавшаяся земля всосали влагу, словно губка. Оживились букашки, дремучие дворовые коты и стаи собак, рыс­кающих вдоль наполнившихся арыков в поисках съестного. До блеска умылись улицы, дома и тротуары. Последние дни лета в ожидании смотрели, как багровый закат сменялся сумрачными тучами, несущимися на город. Но они не пугали. Прохожие вооружились плащами и разноцветными резиновыми сапожками и бойко перепрыгивали через лужи. Многие улыбались, возможно, своим мыслям, возможно, сентябрю-златоцвету. Лето жаркое, шумное, душное отошло за поворот. День начал быст­ро убегать, и по народным приметам уже пора готовиться к зиме и собирать урожай яблок и овощей. Конечно, теплые денечки еще будут радовать горожан и гос­тей мегаполиса. Не забудем, что три месяца лета каждому из нас принесли много радос­ти, общения с приятными, добрыми людьми, незабываемые впечатления и позитивные эмоции. Кто-то из нас переосмыслил свои пос­тупки и отношение к близким и чужим людям, поступил в институт, обрел счастье семейной жизни, увидел появление на свет внучат, написал книгу, достроил дом... Наверное, не все удалось так, как задумывалось, но многое оказалось по плечу.

Поэтому просто скажем от души: «До свидания, лето, спасибо, до новых встреч!»