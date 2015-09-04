В Алматы неспешно пришла осень.

Свежий выпуск
455
Наталья ВАЛУЙСКАЯ
Высушенные зноем деревья, трава и потрескавшаяся земля всосали влагу, словно губка. Оживились букашки, дремучие дворовые коты и стаи собак, рыс­кающих вдоль наполнившихся арыков в поисках съестного. До блеска умылись улицы, дома и тротуары. Последние дни лета в ожидании смотрели, как багровый закат сменялся сумрачными тучами, несущимися на город. Но они не пугали. Прохожие вооружились плащами и разноцветными резиновыми сапожками и бойко перепрыгивали через лужи. Многие улыбались, возможно, своим мыслям, возможно, сентябрю-златоцвету. Лето жаркое, шумное, душное отошло за поворот. День начал быст­ро убегать, и по народным приметам уже пора готовиться к зиме и собирать урожай яблок и овощей. Конечно, теплые денечки еще будут радовать горожан и гос­тей мегаполиса. Не забудем, что три месяца лета каждому из нас принесли много радос­ти, общения с приятными, добрыми людьми, незабываемые впечатления и позитивные эмоции. Кто-то из нас переосмыслил свои пос­тупки и отношение к близким и чужим людям, поступил в институт, обрел счастье семейной жизни, увидел появление на свет внучат, написал книгу, достроил дом... Наверное, не все удалось так, как задумывалось, но многое оказалось по плечу.
Поэтому просто скажем от души: «До свидания, лето, спасибо, до новых встреч!»

Популярное

Все
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Приграничное расположение отдаленного села способно оживить его экономику
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Из 195 государств только около 20 этнически однородны
Казахстанское счастье украинки Вали
Интернациональные семьи – лучшее подтверждение того, с каким уважением в Казахстане относятся к религии, традициям и языкам разных народов
В этом году в Алматы фонтаны впервые запускают в День единства народа Казахстана
Сотрудница полиции Петропавловска Раиса Зуева говорит, что она одновременно и русская, и казашка
Расставить точки над «i»
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа
Задержание журналиста в Астане прокомментировал глава МИОР
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
Какой будет погода в мае в Казахстане
Ангелина Лукас завоевала титул WBC International
Праздник единства народа отмечает Казахстан
Праздник единства народа Казахстана имеет особенное значение – глава Сената
Смаилов: Каждая народность уникальна, но вместе мы – единый народ Казахстана!
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня

Читайте также

На страже независимости
Боролся словом
Исполнять завет предков
Чемпионат страны по стрельбе из лука среди юниоров пройдет …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]