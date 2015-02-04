Происшествия
В Алматы незаконно продавали участки на месте заброшенного завода
Ксения Воронина
В пригороде Алматы женщина незаконно продавала земельные участки, расположенные на месте заброшенного завода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД города.

По информации пресс-службы, в июле 2014 года по обвинению в мошенничестве была задержана Мадина Даданова. Выяснилось, что она с 2011 года стала выдавать чужую собственность за свою. 

"Сначала 43-летняя женщина отыскала бывших работников завода и под предлогом распределения оставшихся земельных участков по дешевой цене заключила с ними сделку. Далее информация об этом по принципу "сарафанного радио" быстро распространилась среди населения. Желающих приобрести участки в пригороде Алматы было предостаточно. По нашим предварительным подсчетам, эта цифра на сегодняшний день составляет около 2 тысяч человек. Женщина продавала за 10 соток земли по ценеот 5 до 25 тысяч долларов. При этом она оперировала фиктивной документацией, которая никакой юридической силы не имеет. Для пущей убедительности гражданка Даданова использовала в своем ремесле официальные бланки ряда организаций, печати, штампы, клише, писала расписки о получении денежных средств, также демонстративно включала фамилии новых покупателей в списки так называемых очередников", – рассказал первый заместитель начальника ДВД Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.

Полицейские изобличили фиктивную деятельность Мадины Дадановой, которая не имела отношения к этим землям. Также выяснилось, что офис, в котором она работала, был возведен без каких-либо разрешений уполномоченных органов.

"Налицо – самозахват земель и мошенничество, регламентируемое нормой части 4 статьи 177 прежнего УК РК. По ходатайству следователя в качестве меры пресечения судом был избран арест. В период расследования в полицию с официальным заявлением обратился 61 гражданин. По всем вышеуказанным фактам были проведены необходимые процессуальные действия и дана юридическая оценка действиям гражданки Дадановой. В декабре 2014 года производство по данным уголовным делам было окончено и после этапа изучения органами прокураторы для принятия решения передано в суд", – уточнила новые детали уголовных дел официальный представитель ДВД майор полиции Салтанат Азирбек. 

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