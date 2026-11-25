Алматинский футзальный клуб «Кайрат» неудачно стартовал в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В первом матче 1⁄8 финала алматинцы в польском городе Гливице уступили местному «Пясту» со счетом 0:2.

Судьбу встречи на паркете «PreZero Арены» решили две минуты в первом тайме: на 15-й счет открыл Томаш Крезель, а вскоре преимущество хозяев удвоил Карлос Эдуардо. Чтобы пробиться в четвертьфинал, казахстанской команде необходимо отыграть дефицит в два мяча в ответном поединке, который пройдет 4 декабря в Алматы во Дворце спорта им. Балуана Шолака.

Казахстан в 1⁄8 финала главного евро­кубка также представляет «Семей». Свой первый матч против украинского «Атлетика» семейчане проведут 24 ноября на нейтральном паркете в Кишиневе, а ответную игру примут дома 5 декабря.

Матчи 1⁄8 и 1⁄4 финала пройдут в двухматчевом форма­те, а решающий «Финал четырех» Лиги чемпионов состоится 7 и 9 мая 2027 года на арене в швейцарском городе Биль⁄Бьен.