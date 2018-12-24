В Алматы обезвредили 30 ОПГ, занимавшихся автокражами

Общество
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Фото из открытых источников
30 организованных преступных групп, промышлявших автокражами, обезвредила алматинская полиция, передает 24.kz.

Изъято больше 2 тысяч запчастей сомнительного происхождения, в том числе зеркал, на которых в южной столице всегда был спрос.

"В качестве характерного примера можно отметить задержание гражданина "С", который являлся реализатором на рынке "КарСити". Вот он как раз таки был устойчивым покупателем краденного имущества. В отношении его судом было принято решение, он был осужден по статье 96 УК РК", – говорит руководитель пресс-службы ДП Алматы Салтанат Азирбек.

За последние 4 месяца полиция ликвидировала 14 таких точек и обезвредила 30 преступных групп, промышлявших автокражами. В составе этих банд - больше трехсот человек. Прежде, говорят полицейские, они не имели возможности проводить такие масштабные рейды.

"Не было санкций прокурора на проверку того или иного объекта, поскольку это малый и средний бизнес и любое наше вмешательство могло расцениваться как давление на МСБ. В настоящий момент законодательно это норма урегулирована. Сотрудники полиции имеют право в рамках отработок наведываться в те или иные точки и проводить мероприятия", – сообщила Азирбек.

Во время рейдов полицейские изъяли больше двух тысяч запчастей сомнительного происхождения. Часть из них уже возвращена законным владельцам. Спрос на такой товар в Алматы однозначно снизился. Но ощутимый результат эти меры принесут только в том случае, если рейды будут проводиться систематически.

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