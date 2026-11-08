В Алматы обновили одну из старейших сейсмологических станций

Чрезвычайные ситуации

Станция «Нижняя Каменка» работает с 1979 года и входит в систему сейсмологических наблюдений МЧС Казахстана

Фото: МЧС

В Наурызбайском районе Алматы открыли новое модульное здание сейсмологической станции «Нижняя Каменка». В церемонии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Мурат Муханов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Станция входит в структуру Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК и работает с 1979 года. Прежнее здание находилось в неудовлетворительном техническом состоянии, поэтому в рамках модернизации для специалистов и оборудования возвели новое модульное сооружение.

Во время рабочей поездки в Алматы глава МЧС ознакомился с обновленной инфраструктурой станции и работой сотрудников.

«На станции проводятся сейсмические, геофизические и гидрогеохимические наблюдения. Специалисты отслеживают движения земной поверхности, изменения уровня и состава подземных вод. Здесь также расположен один из 28 пунктов автоматизированной системы раннего оповещения о землетрясениях Алматы. Для наблюдений применяется высокоточное оборудование, включая GNSS-станцию и цифровой акселерометр», — сообщили в МЧС РК.

Новое здание позволит обеспечить необходимые условия для работы специалистов и непрерывного сбора данных о сейсмической активности.

GNSS-станция используется для высокоточных измерений положения земной поверхности, а цифровой акселерометр - для регистрации ускорений грунта при сейсмических колебаниях. Эти данные необходимы для наблюдения за изменениями в земной коре и оценки сейсмических угроз.

В ведомстве отметили, что модернизация «Нижней Каменки» стала частью работы по развитию сейсмологической инфраструктуры Казахстана. Обновленная станция продолжит круглосуточные наблюдения, сбор и анализ данных, необходимых для оценки потенциальных угроз и обеспечения безопасности населения.

#землетрясение #Алматы #сейсмоопасность

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