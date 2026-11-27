В центре обсуждения оказались особенности действующей избирательной системы, самостоятельный характер нынешней избирательной кампании, обновление представительной власти на всех уровнях - от республиканского до районного, а также роль маслихатов в представлении интересов регионов и решении конкретных вопросов населения.

Модератором заседания выступил руководитель Центра сравнительных политических исследований ИФПР Айдар Амребаев. Он обратил внимание на особенности нынешней избирательной кампании, подчеркнув ее самостоятельный характер, а также необходимость рассматривать избирательные процессы с точки зрения их практического значения для развития системы представительства и политического участия граждан.

Главный научный сотрудник ИФПР Аскар Шоманов остановился на институциональной роли маслихатов в системе местного государственного управления. «Маслихаты - это важнейший институт представительства интересов населения на местном уровне. Их роль заключается не только в выражении общественных запросов, но и в обеспечении баланса между представительными и исполнительными органами власти», - отметил он. В этой связи особое значение приобретает развитие самостоятельности маслихатов, совершенствование их представительных и контрольных функций, а также повышение ответственности депутатов за решение вопросов, непосредственно затрагивающих жизнь населения.

Руководитель представительства КИСИ при Президенте РК в Алматы Асель Назарбетова рассмотрела особенности современной избирательной кампании и вопросы кадрового обновления местных представительных органов. Она обратила внимание на расширение возможностей участия в местной политике новых лиц, в том числе молодежи, представителей различных профессиональных сфер и гражданского общества. Обновление депутатского корпуса способствует расширению социального и профессионального представительства, позволяет привлекать к работе маслихатов новые компетенции, опыт и общественные инициативы.

Руководитель Центра наук об образовании и общественном развитии НАН РК при Президенте РК Женисбек Толен акцентировал внимание на взаимосвязи науки, политологии и общественно-политической практики. Он подчеркнул важность научного осмысления политических изменений и формирования у молодого поколения интереса к общественной деятельности.

Заведующий кафедрой политологии КазНПУ им. Абая Жомарт Симтиков остановился на положительной динамике молодежной активности и участии вузовского сообщества в общественно-политических процессах. «Сегодня мы наблюдаем хорошую активность молодежи, ее заинтересованность в общественно-политических процессах. Важно поддерживать эту инициативу, создавать возможности для участия студентов в общественных обсуждениях, выдвижения собственных идей и решения вопросов, значимых для развития общества», - подчеркнул Жомарт Симтиков.

Практические аспекты взаимодействия депутатов с населением также стали предметом обсуждения. В частности, речь шла о доступности депутатов для граждан, регулярном проведении приемов, отчетности перед избирателями и учете общественных запросов при принятии решений. Эти механизмы имеют принципиальное значение для реализации концепции «Слышащего государства» на местном уровне, поскольку позволяют обеспечить постоянную обратную связь между населением и представительными органами.

Научный сотрудник ИФПР Шынар Топаева обратила внимание на роль научного и экспертного сообщества в обеспечении диалога между обществом и политической властью. Она отметила важность непосредственного изучения избирательных процессов, в том числе встреч кандидатов с избирателями, содержания их программ и готовности отвечать на общественные запросы. «Как молодые ученые, мы стремимся внести вклад в обеспечение взаимопонимания и диалога между обществом и политической властью. Поэтому мы не только наблюдаем за избирательными кампаниями со стороны, но и участвуем во встречах кандидатов с избирателями, задаем вопросы, обращаем внимание на их позиции и программы», - отметила Ш.Топаева.

Научный сотрудник ИФПР Марлен Турысбек рассмотрел актуальные исследовательские вопросы в контексте политических и институциональных реформ. В частности, он обозначил перспективные направления изучения изменений в системе местного представительства, трансформации политического участия и развития механизмов взаимодействия государственных институтов с обществом. Особое значение имеет системный научный анализ происходящих преобразований и их влияния на эффективность местного управления.

В ходе экспертной дискуссии участники подчеркнули, что обновление представительной власти должно сопровождаться повышением качества ее работы и укреплением связи с населением. В этом отношении маслихаты имеют особое значение как институты, непосредственно связанные с региональной повесткой, повседневными потребностями граждан и вопросами социально-экономического развития территорий.

По итогам заседания было отмечено, что дальнейшее развитие маслихатов в условиях конституционных преобразований связано с укреплением местного представительства, расширением возможностей гражданского участия и повышением эффективности взаимодействия между населением, представительными и исполнительными органами. Ключевым критерием их деятельности остается способность выражать интересы жителей, реагировать на актуальные запросы и участвовать в решении конкретных проблем регионов.